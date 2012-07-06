Холодні напої та морозиво в спеку викликають головний біль

Крижані напої та морозиво в спеку можуть викликати не тільки застуди, а й головний біль, пише Здоров`я.

Такого висновку дійшла група вчених із США і Великобританії, провівши експеримент: добровольці пили крижану воду, а датчики фіксували процеси, що відбуваються в їх мозку.

З`ясувалося, коли холодна рідина торкалася верхнього неба, відбувався різкий приплив крові в судини мозку, вони розширювалися, і виникав головний біль. Досить було випити теплого чаю, як кровотік зменшувався і головний біль вщухав.