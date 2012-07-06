Нові міжнародні вимоги до безпеки продуктів

Міжнародна комісія "Кодекс Аліментаріус" (Харчовий кодекс), що працює при ООН, затвердила нові вимоги щодо деяких продуктів харчування.

Дитяче харчування і меламін. Незважаючи на те, що меламін визнаний токсичним, він як і раніше дозволений для використання в харчових продуктах і навіть дитячих молочних сумішах. При цьому сам сенс його використання досить сумнівний: він імітує більш високі концентрації білка. Два роки тому "Кодекс Аліментаріус" встановив гранично допустиму норму для дитячого харчування - 1 мг / кг. Віднині норма становить - 0,15 мг / кг рідкої суміші.

Фініки. "Кодекс Аліментаріус" пред`явив нові вимоги до кількості афлатоксину в фініках - не більше 10мг/кг. Афлатоксин - мікроскопічний грибок - може міститися в сухофруктах, горіхах, крупах. Для того, щоб убезпечити себе, необхідно слідувати правилам зберігання: цим продуктам потрібно сухе, прохолодне місце.

Кавуни та дині. Не варто купувати нарізані кавуни та дині. Відкрита м`якоть цих прекрасних плодів - відмінний грунт для розмноження небезпечних бактерій. Нарізані шматки повинні зберігатися тільки в холодильнику, при температурі не вище 4 градусів.

Морепродукти. Серйозну тривогу викликає у "Кодекс Аліментаріус" поширення вірусних захворювань через морепродукти, особливий акцент був зроблений на устриць і мідій. Проблема не в самому делікатесі, а в воді, яка може бути заражена, зокрема гепатитом А або норовірусами. Ці віруси руйнуються тільки при нагріванні. Цінителям сирих морепродуктів варто це враховувати.

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