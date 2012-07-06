Літні рецепти. Сирний паштет

Що робити любителям м`ясних паштетів влітку, коли спекотно, і від важкої їжі хочеться відмовитися зовсім? Звичайно, готувати сирний паштет.

2 яйця

4 ст. л. знежиреного сиру

1 ч. л. каррі

1/2 пучка крес-салату або петрушки

щіпка чорного меленого перцю

Зваріть яйця круто, розімніть виделкою, змішайте із сиром, спеціями, подрібненою зеленню. Перемішайте масу ложкою, складіть у скляну або фарфорову миску. Такий сирний паштет смачно їсти із тостами і хлібцями, радить Здоров`я.