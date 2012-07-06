Літні рецепти. Сирний паштет
14:31, 06 липня 2012Зарубіжні новини
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У спеку від м`яса краще відмовитися
Що робити любителям м`ясних паштетів влітку, коли спекотно, і від важкої їжі хочеться відмовитися зовсім? Звичайно, готувати сирний паштет.
2 яйця
4 ст. л. знежиреного сиру
1 ч. л. каррі
1/2 пучка крес-салату або петрушки
щіпка чорного меленого перцю
Зваріть яйця круто, розімніть виделкою, змішайте із сиром, спеціями, подрібненою зеленню. Перемішайте масу ложкою, складіть у скляну або фарфорову миску. Такий сирний паштет смачно їсти із тостами і хлібцями, радить Здоров`я.
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