Дивності тіла, або Чому ми не худнемо?

Чи можна отримати перемогу над зайвою вагою і нарешті припинити обмежувати себе в їжі? Відомі дієтологи давно вирішили цю проблему. Тому скористаємося їх порадами.

У інтернеті розміщена незліченна кількість дієт. Проте якби вони давали результат, напевно, питання про схуднення не було б таке актуальне. Тому, приступивши до роботи над статтею, я в першу чергу ознайомилася з книгами саме тих дієтологів, які зуміли скоригувати власну вагу. Без застосування жорстких обмежень. В результаті популярна порада балерини – «Треба мало їсти» – опинилася... під сумнівом. І на те є маса причин. Яких? Читай в нашій статті.

Як правильно харчуватися, якщо я за вдачею «сова»?

Апетит прокидається після обіду, а вечеряти я звикла ближче до півночі. І справа не в силі волі, відчутті голоду або якихось смакових перевагах. Це мій спосіб життя. Так, я опівнічниця. Відмовитися від пізньої їди не можу, а схуднути хочеться, але як?

Як пояснює дієтолог Маргарита Корольова, швидкість обміну речовин залежить від гормонів, активне вироблення яких доводиться на проміжок з 6 до 12 годин ранку. І не залежить від того, хто ти – «сова» або «жайворонок», який спосіб життя ведеш і як звикла харчуватися. Ранок – це найбільш активний час для нашого організму.

Тому якщо війна із зайвою вагою вже неабияк набридла, забудь про «сов» і «жайворонків», коли справа стосується їжі. Виходить, що у всьому винні гормони? Більшість дієтологів радять відмовитися від чергового прийому їжі після семи годин вечора, тобто приблизно за п`ять годин до сну.

Чому з віком важче скинути зайву вагу?

У 20 років ми рідко замислюємося про те, що їмо. Пиріжки в студентській їдальні, «каша з сокири» – в гуртожитку. Пригадати тільки нічні посиденьки, два бутерброди на четверо, суп з кубиків... І на ранок не було ніяких набряків на обличчі, головного болю або проблем зі шлунком.

Але після тридцяти зайве на тарілці – як вирок, який незабаром приведе у виконання організм: варто з`їсти добавку, і все – спідниця мала, плаття не сходиться. Набираєш вагу як на дріжджах. Виходить: що старший, то повніший? Що робити в цій ситуації? Хочеш схуднути? Заведи харчовий щоденник! Він допоможе стримувати надмірний апетит.

Привід сходити до лікаря

Коливання ваги можуть бути пов`язані з порушенням роботи організму. Щитовидна залоза, немов маленький моторчик, забезпечує активність і гарний настрій або, навпаки, гальмує наші дії, і ми відчуваємо млявість і розбитість вже на початку дня. Втома, що навалилася, дивні перепади настрою і звірячий апетит є сигналом того, що з щитовидною залозою не все гаразд, тому варто негайно пройти обстеження.

Наступне захворювання – синдром Іценко-Кушинга – пов`язане з пухлиною гіпофіза. Через підвищене вироблення гормонів наднирковими відбувається порушення споживання жиру. Він починає відкладатися у ділянці обличчя, шиї, на грудях і животі. При цьому ноги залишаються тонкими і розмір стегон не міняється.

Важливо! Якщо, не дивлячись на всі старання (обмеження в живленні і заняття фізкультурою), ти продовжуєш товстішати – привід піти до ендокринолога.

І знову про дієти

Кремлевская, японська, голлівудська, радикальна. Всіх дієт не перерахувати. Три тижні «мучилася» – і результат висвічується заповітною цифрою на вагах. Але через місяць стрілка знову поповзла вгору.

Мало того, починаються проблеми із здоров`ям, і навіть звичайна каша на сніданок викликає спазми в шлунку. І виникає питання, що краще: дієта або фітнес? Скинути вагу за допомогою дієти можна, але тільки на якийсь час. Переживши стрес під час обмежень в харчах, організм починає запасатися на випадок чергової дієти. А займаючись фітнесом ти худнеш, може і повільніше, зате результат триватиме довше!

edinstvennaya.ua