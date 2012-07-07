Вода - джерело краси

Цікавий секрет привабливої зовнішності розкривають фахівці. Виявляється, в одвічному жіночому питанні - як стати красивою - немає ніяких особливих загадок. Більшість проблем із зовнішністю, а саме - зайва вага, проблеми зі шкірою і волоссям, пом`ятий і змучений зовнішній вигляд, багато в чому пов`язані... з порушеним питним режимом.

Як стверджують медики, звичайну питну воду не можна замінити нічим. Споживаючи протягом дня супи, каву і чай, соки і інші напої, людина не заповнює запаси рідини, що витрачається організмом. Це веде до зневоднення, що, у свою чергу, сприяє появі закрепів, проблем з кишечником і шлунково-кишковим трактом в цілому.

Закрепи викликають нові нелади зі здоров`ям: скупчення калових мас в кишечнику провокує інтоксикацію, кажучи іншими словами, організм, не маючи можливості позбавитися шлаків, що накопичилися, починає отруювати себе ними.

Ситуація, що склалася, незмінно веде до того, що розповсюдження токсинів в організмі виливається в проблеми зі шкірою, проблеми зі сном і із загальним самопочуттям.

Споживаючи в день рекомендовану медиками норму води, людина позбавляє себе від всіх вище описаних проблем зі здоров`ям. Не дарма помічено, що водна дієта сприяє не тільки позбавленню від зайвої ваги, але й усуненню багатьох інших неприємних явищ у вигляді прищів і поганого стану шкіри, проблем зі сном. Випиваючи за добу близько 2-2,5 л чистої і негазованої води, можна легко уникнути численних неприємностей і подальших утомливих походів по лікарях.

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