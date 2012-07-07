У Краснодарському краї Росії через зливи загинули 30 осіб
11:25, 07 липня 2012Зарубіжні новини
0
Зупинено рух поїздів
У Краснодарському краї Росії внаслідок злив загинули 30 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу ГУ МВС по Краснодарському краю РФ.
У зоні НС, що виникла внаслідок сильних злив у п`ятницю ввечері, опинилася ділянка федеральної автодороги Краснодар - Новоросійськ. Раніше повідомлялося, що від злив постраждали райони міст Геленджик і Кримськ, а також Новоросійськ, було зупинено рух поїздів на ділянці Кримська - Баканська.
Керівник кубанського відділу Росавтодору, який проїхав усю ділянку, що постраждала від затоплення, повідомив, що мости вціліли, проте в кюветах знаходяться близько 20 затоплених автомобілів, дві вантажівки впали на бік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter