У Краснодарському краї Росії через зливи загинули 30 осіб

У Краснодарському краї Росії внаслідок злив загинули 30 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу ГУ МВС по Краснодарському краю РФ.

У зоні НС, що виникла внаслідок сильних злив у п`ятницю ввечері, опинилася ділянка федеральної автодороги Краснодар - Новоросійськ. Раніше повідомлялося, що від злив постраждали райони міст Геленджик і Кримськ, а також Новоросійськ, було зупинено рух поїздів на ділянці Кримська - Баканська.

Керівник кубанського відділу Росавтодору, який проїхав усю ділянку, що постраждала від затоплення, повідомив, що мости вціліли, проте в кюветах знаходяться близько 20 затоплених автомобілів, дві вантажівки впали на бік.