Як правильно "заморозити" вітаміни на зиму

Останнім часом набуває поширення такий метод консервації, як заморожування овочів та фруктів. Зробити це зовсім нескладно. У невеликі контейнери з накривками чи пластикові стаканчики складіть попередньо помиті й просушені продукти і поставте їх у морозильну камеру, радить Голос України.

Із власного досвіду скажу, що не втрачають ні аромату, ні смаку та привабливого зовнішнього вигляду заморожені вишні. Узимку їх можна використовувати як для компотів та вареників, так і для оздоблення тортів та морозива.

А ось черешні втрачають у якості.

Можна заморожувати солодку кукурудзу, зелений горошок, подрібнену зелень (її раджу складати у маленькі ємності, які можна вирізати з контейнерів, в які зазвичай пакують шоколадні ласощі).

Справжньою знахідкою для господинь узимку й навесні будуть попередньо натерті й заморожені червоні буряки та морква. Що ближче до весни, то більше ці овочі дорожчають, а в коморах вони часто псуються. Тому ліпше запаси пустити на переробку.

Значно пришвидшиться приготування страв із капусти, якщо у вашому морозильнику знайдеться пакетик заготовки. Її можна економно зробити із головок, які залишилися після приготування голубців.

А ще торік я спробувала заморожувати скибки гарбузів: шкода було втрачати помаранчеві плоди так званого волоського сорту, з яких готуємо дуже смачну й поживну кашу. Отож, добре промиті скибки обгортаємо кулінарною плівкою — і до морозильника. Із заморожених шматочків дуже легко знімається шкірка (вона стає, як плівка). Легко відтискаємо смачний солодкий сік (його із замороженого гарбуза виходить багатенько), а м’якоть використовуємо для каш або начинки для пирогів.

ridna.ua