Від повені у Краснодарському краї загинула 171 особа

Кількість жертв повені у Краснодарському краї РФ перевищила 170 осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника оперативного штабу при МВС.

"За даними на 20.00 мск, загинула 171 людина, зокрема 159 - в Кримському районі, двоє - в Новоросійську і десять - в Геленджику", - сказав співбесідник агентства.

Повінь у ніч на 7 липня затопила більш як 5 тисяч житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і низці селищ Краснодарського краю.

Були порушені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільне і залізничне сполучення. Причиною повені, за офіційними даними, стали зливи.