Повінню на Кубані зруйновано понад 640 будинків

Повінню на Кубані зруйновано більш як 640 будинків, повідомляє

з посиланням на прес-службу Південного регіонального центру МНС Росії.

"У зоні надзвичайної ситуації працює близько 250 міжвідомчих робочих груп з оцінки стану об`єктів і масштабів шкоди. Обстежено 10 232 будинки. За попередніми результатами оцінки, зруйновано 643 будинки, зокрема частково - 547, повністю - 96", - уточнили в регіональному МНС.

Повністю втратили майно 3 300 чоловік, частково - 18 700 чоловік.