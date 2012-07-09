У США через рекордну спеку загинули 42 людини
Скасовані заняття в 21 школі
У Сполучених Штатах як мінімум 42 людини загинули в результаті рекордної спеки, що охопила близько половини території країни - від Середнього Заходу до східного побережжя, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
У кількох місцях через спеку деформувалися залізничні рейки, а на автодорогах спучився асфальт.
У п`ятницю і суботу жара побила всі рекорди. Очікується, що до понеділка температура повітря дещо знизиться, але потім у регіоні очікуються сильні бурі.
У багатьох районах досі немає електрики через негоду, що охопила значну частину США минулого тижня.
Згідно з повідомленнями ЗМІ, серед загиблих багато літніх людей, в чиїх будинках у результаті знеструмлення перестали працювати кондиціонери.
У суботу у Вашингтоні стовпчик термометра піднявся до 41 градуса за Цельсієм, а в Сент-Луїсі, Міссурі – до 46 градусів.
Спека панує і в деяких районах Канади. У провінції Онтаріо спека побила всі рекорди.
Сотні тисяч людей в Західній Вірджинії, Вірджинії, Огайо, Нью-Джерсі, Меріленді та Індіані залишаються без електрики, через шторми, що обрушилися на ці штати минулого тижня.
У багатьох містах влада відкрила спеціальні "центри прохолоди" і розширила графік роботи муніципальних басейнів.
У деяких місцях влада розвозить по будинках їжу людям, у яких через відсутність електропостачання не працюють холодильники.
У Чикаго скасовані заняття в 21 школі, оскільки в цих будівлях немає кондиціонерів.
На Середньому Заході температура повітря має незабаром знизитися, але очікується, що натомість прийдуть сильні бурі.