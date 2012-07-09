Що робити при укусі гадюки

Влітку побільшала кількість випадків, коли людей кусають гадюки. Викладач із Прикарпатського національного Університету, кандидат біологічних наук 30-річний Андрій Заморока каже, коли змії кусають людину, випускають небагато отрути. Тому ризику для життя практично немає.

"Якщо організм здоровий, то сам знищить отруту за 7-8 днів. При укусі змії організм захищається, тому підскакує температура. А при температурі розкладається білок, це допомагає перебороти отруту", - каже він.

Крім гадюк, вужі теж можуть бути небезпечними. Вони харчуються мілкими тваринами й рибою, і якщо після їжі на зубах лишилася інфекція, при укусі вона може передатися у кров людини.

"Відсмоктувати отруту сенсу немає. Вона поширюється тілом не через кров, а з лімфою. А вона проходить у тілі глибше, ніж кров`яні судини. А гадюка зазвичай кусає глибоко, тому висмоктування не допоможе".

Укушену частину тіла промивають водою і накладають тугу пов`язку.

"Треба знерухомити кінцівку, також варто випити багато рідини. Адже отрута частково перебуває у нирках. Чим швидше вона виведеться з водою, тим швидше людина одужуватиме", - радить науковець.

Накладати джгут не варто. Він не перекриває дію отрути, і навіть передавлює судини.

"Джгут може ще більше порушити обмін речовин в ураженій тканині. Шкіра швидше мертвіє, можуть бути ускладнення, такі як гангрена", - зазначає Заморока.

Треба терміново доставити постраждалого у лікарню, бо після укусу погіршується дихання, може зупинитися серце і розвинутися шоковий стан.

"У лікарні мають ввести протиотруту. У більшості лікарень її може й не бути, а якщо й є, то 1-2дози. Це тому що гадюка кусає людину досить рідко".

gazeta.ua