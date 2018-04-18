Що розкажуть нігті про здоров`я: великі, занадто опуклі - слабке серце і легені

Існує повір`я, що білі цяточки на нігтях з`являються до успіху, а смужки - до подарунка. Однак лікарі такої думки не розділяють. Зате за зовнішнім виглядом нігтів можуть запросто визначити стан здоров`я.

Вивчаємо форму і рельєф

Насамперед колір: здорові нігті мають приємний рожевий відтінок. А ось неприродна жовтизна говорить про слабку печінку, а то й зовсім про жовтуху.

Яскраво-червоне забарвлення дає зрозуміти, що настав час перевірити кров, швидше за все, у ній є надлишок червоних кров`яних тілець. Ніжна блакитна гамма, на жаль, не говорить, про шляхетне походження, але вказує на проблеми з серцем. Якщо ж колір нігтів став білим, можливо, почалася анемія.

Втім, жовтуватий відтінок - звичайна справа для дівчат, які так і не змогли розлучитися з цигаркою. Найчастіше це прямий наслідок шкідливої звички. Подібний сюрприз може піднести неякісний лак для нігтів і навіть ліки (наприклад, тетрациклін).

Поперечні смужки: вказують на погане харчування або хронічні хвороби. Цілком можливо, що нігтям не вистачає вітаміну РР (ніацину), від якого залежить робота травного тракту і нервової системи. Заповнити нестачу цінного мікроелементу можна за допомогою зернового хліба, парного м`яса, бобових і гречаної крупи.

При порушеннях у роботі ШКТ вітамін РР може погано засвоюватися. Тоді без додаткової допомоги лікарів не обійтися.

Білі цяточки: можуть говорити про нестачу кальцію. Включіть у своє меню молочні продукти, абрикоси, креветки, огірки, морську капусту і кунжут. Повністю засвоїти кальцій допоможе вітамін D. Відвідайте свого гінеколога: білі цяточки на нігтях можуть свідчити про гормональні збої.

Повільний ріст: може бути наслідком хронічного стресу. Нервозність не приносить користі: викликає спазми судин, погіршує (або посилює) апетит.

Стрес впливає на весь організм, і нігті реагують не останніми. Забезпечте їм додатковий догляд. Робіть маски, частіше наносьте поживні креми і використовуйте засоби для посилення росту нігтів.

Ламкість і розшаровування: результат зневаги господарськими рукавичками під час миття посуду та прибирання. Запобігти розшаровуванню нігтьової пластини допоможе олія для нігтів і кутикули. Це зводить до мінімуму можливість травми крихкої нігтьової пластини при манікюрі, оскільки добре діє на кутикулу, пом`якшуючи і розгладжуючи її.

Для поліпшення стану нігтів включіть в раціон холодець і заливне, тобто продукти, до складу яких входить натуральний желатин - у ньому багато цінних мікроелементів, корисних не тільки для нігтів, а також для суглобів і кісткової тканини.

Можна побалувати себе желе, зефіром, мармеладом та іншими десертами, що містять агар-агар. Цей порошок, отриманий з бурих морських водоростей, володіє такими перевагами, як і желатин.

Основні показники

•Великі, виступаючі, занадто опуклі - слабке серце і легені, підозра на туберкульоз.

•Занадто увігнуті - недолік заліза. Їх власнику протипоказаний алкоголь.

•Короткі плоскі нігті - захворювання серця, підвищена чутливість до духоти, швидка стомлюваність.

•Великий розмір лунули (півмісяця, розташованого біля основи нігтя) - тахікардія.

•Відсутність лунули - невроз серця.

•Плоскі викривлені - астма, бронхіт.

•Сплющені, ламкі - глисти.

•Ламкі жолобки на нігті - вапняні відкладення на стінках судин.

•Покриття на нігті, схоже на відкладення солі, - захворювання шлунково-кишкового тракту.

•Смужки і вкраплення на нігті - захворювання селезінки і тонкого кишечника.

•Нігті трикутної форми - проблеми з хребтом і спинним мозком.

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