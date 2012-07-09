На Кубі починається епідемія холери.

Як повідомляє «Інопреса», посилаючись на La Stampa, представник організації "Жінки в білому" Ана Селія Родрігес стверджує, що на Кубі від холери померли 29 чоловік.

За даними офіційних джерел, спалахи захворювання відмічені на Гуантанамо, в Сантьяго-де-Куба, Гавані та деяких інших населених пунктах.

Не виключено, що холера прийшла з Гаїті, де працюють кубинські медики.

Як повідомляє видання, уряд не поспішає поширювати інформацію про цю епідемію, оскільки боїться негативних наслідків для туристичного сектору.