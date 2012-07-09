На Кубі починається епідемія холери
13:55, 09 липня 2012Зарубіжні новини
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Влада не хоче розголошувати
На Кубі починається епідемія холери.
Як повідомляє «Інопреса», посилаючись на La Stampa, представник організації "Жінки в білому" Ана Селія Родрігес стверджує, що на Кубі від холери померли 29 чоловік.
За даними офіційних джерел, спалахи захворювання відмічені на Гуантанамо, в Сантьяго-де-Куба, Гавані та деяких інших населених пунктах.
Не виключено, що холера прийшла з Гаїті, де працюють кубинські медики.
Як повідомляє видання, уряд не поспішає поширювати інформацію про цю епідемію, оскільки боїться негативних наслідків для туристичного сектору.
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