Із яких фруктів робити маски для обличчя

Ми вибрали для тебе ТОП-10 літніх фруктів для масок, які будуть універсальні і корисні практично для всіх типів шкіри.

Яблуко

Суміші з яблук добре зміцнюють і очищують обличчя. Яблуко, натерте на дрібній тертці, дає прекрасний зволожуючий ефект, освіжає і вітамінізує. Підходить для догляду за всіма типами шкіри. Яблучний сік також дуже корисний і часто використовується в домашній косметиці.

Черешня

Плоди черешні з`являються найпершими на відміну від інших фруктів. До того ж вони є самими багатими за змістом вітаміну C. М`якоть черешні добре стягує пори, володіє не тільки в`яжучими, а й м`яким очисним, скрабуючим ефектом. Чим кисліше ягода, тим вона більше підходить для жирної шкіри, і навпаки. Жовті, білі і рожеві ягоди черешні добре підходять для догляду за сухою та нормальною шкірою.

Вишня

Вишня підійде для догляду за жирною і нормальною шкірою. Вона володіє очищуюче-відлущувальною дією, живить і оздоровлює, звужує пори, допомагає від вугрів. Вишневий сік також відмінний засіб для усунення надлишків жиру.

Персик

Персики рекомендуються для будь-якої шкіри. Вони розгладжують, пом`якшують, освіжають і очищають її. Щоб швидко зняти втому шкіри, можна протерти її шматочком персика. Також персики часто входять в склади пілінгів і тоніків.

Абрикос

Абрикос підходить як і для жирної шкіри, так і для сухої. Він має освіжаючий і заспокійливий ефект. Абрикосове пюре відновлює втомлену, суху, зморшкувату шкіру. Також насичує її бета-каротином ("вітамін краси").

Слива

Слива надасть вашій шкірі матовість і бархатистість, омолодить її і розгладить дрібні зморшки. Ще вона сприяє звуженню пор. Чудово підходить для догляду за старіючою і в`ялою шкірою.

Диня

М`якоть дині має відбілюючі властивості, допомагає зробити менш помітними веснянки та інші пігментні плями. Фруктові маски з дині мають омолоджуючий і очищує ефект. Добре живлять, зволожують і тонізують. Більше застосовуються в догляді за сухою і нормальною шкірою.

Кавун

Кавун підходить для догляду за всіма типами шкіри. Це відмінний тонізуючий засіб. Також кавун має очищувальну і омолоджуючу дію, допомагає поліпшити колір обличчя.

Груша

Груша містить дезінфікуючі компоненти, які мають очищуючу і в`яжучу дію на шкіру. Фруктові маски з груші звужують пори, роблять шкіру гладкою та еластичною. Також допомагають позбутися пігментації. Добре діє і грушевий сік, який підходить для всіх типів шкіри.

Виноград

У винограді міститься безліч корисних речовин. З нього можна зробити чудові фруктові маски, що розгладжують зморшки, живлять і освіжають шкіру, роблять її гладкою і пружною.

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