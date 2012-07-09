Більшість людей рятуються від стресу алкоголем - опитування

Спиртне допомагає впоратися із стресом. Таке визнання зробили майже дві третини з понад 2000 осіб 30-45 років, які взяли участь в опитуванні благодійної організації Drinkaware, розповідає The Daily Mail.

Одна п`ята чоловіків і кожна шоста жінка заявили: вони випивають щодня або більшу кількість днів в тиждень. 4 з кожних 10 жінок і третина чоловіків не заперечують, що вони п`ють більше офіційно рекомендованої дози (3-4 одиниці - для чоловіків і 2-3 одиниці - для жінок).

Близько 44% опитаних, швидше за все, після напруженого дня випили б, а 37% думали про випивку по дорозі додому. 60% респондентів звинувачували в підвищеному рівні стресу роботу, а 50% - фінансові проблеми. В 36% випадків стрес викликало сімейне життя.

Чим більше людина п`є, тим більше тіло звикає до цього. Притому, спиртне викликає проблеми зі сном, набір ваги, підвищує ризик раку, хвороб серця і печінки, констатують лікарі.

Сіобан Макканн з Drinkaware підкреслює: "Алкоголь - "хибний друг ", якщо з його допомогою намагатися справитися зі стресом. У результаті спиртне лише додасть проблем. З іншого боку, стрес може бути просто приводом для вживання алкоголю".

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