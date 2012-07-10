У лікарнях Великої Британії діє "список смерті"

Як пише MEDdaily, у британських лікарнях не годують літніх пацієнтів і не дають їм пити, щоб прискорити їхню кончину і звільнити ліжко-місце в рамках заходів, направлених на економію коштів. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на лист лікарів, що надійшов до редакції.

У цілому, до "списку смерті" занесені десятки тисяч пацієнтів з невиліковними захворюваннями.

Йдеться про "Ліверпульську стратегію догляду за хворими", яка була розроблена ще в 90-х роках і дозволяє медперсоналу, коли пацієнт вже доживає останні дні, не давати йому пити і не витрачати на нього ліків.

Медики наголошують, що самих пацієнтів не завжди питають про те, чи хочуть вони вмирати у "природній способі". Тому деяким хворим доводиться носити із собою картку, яка вказує на те, що вони проти даної стратегії.

Авторами листа виступили шість медиків і Медичний етичний альянс, християнська медична організація. За їхніми словами, до них не раз зверталися люди з скаргами на "жорстокість" лікарів. За неофіційною статистикою, у такий спосіб вмирають до 29% пацієнтів.

Проведене минулого року розслідування Королівського коледжу лікарів показало, що число пацієнтів, які "знімаються" з лікування, подвоїлося за останні два роки. При цьому, в половині випадків родини пацієнтів навіть не знають про те, яке рішення ухвалив лікар.

Джерело: http://www.meddaily.ru/article/09jul2012/deathl