М`ясні страви сприяють швидшому старінню

Жінки - любительки шашликів ризикують швидко постарішати, заявили косметологи. М`ясні страви, приготовані в мангалі або на багатті, сприяють появі передчасних зморшок.

Лікарі пояснюють, що під час такої термічної обробки м`ясо виділяє продукти глікозилирування. Цей ферментативний процес пов`язаний з порушенням багатьох функцій організму і старішанням, оскільки через склеювання молекул в клітинах відбувається пошкодження колагену і еластину. В результаті шкіра втрачає пружність.

Щоб максимально нейтралізувати цей процес, лікарі рекомендують ретельно маринувати м`ясо, а при смаженні поливати його водою. Це ослабить негативну дію ферментів і концентрацію шкідливих речовин.

likar.info