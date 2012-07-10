Спека змінює характер людини

Спекотна погода викликає збій в роботі мозку, довели учені Медичної школи Файнберга при Північно-західному університеті (США). Згідно з проведеним дослідженням, спека сприяє появі симптомів депресії, а у 1-2% людей спостерігаються ознаки психічних розладів.

У спекотну погоду люди погано сплять, організм страждає від зневоднення і дефіциту фізичної активності. За словами психіатрів, ці чинники здатні змінити характер людини. Людина, яка страждає від спеки, переживає відчуття тривоги і напруги, що підвищує ризик агресивної поведінки і конфліктів з оточуючими.

У зв`язку з цим лікарі радять в спекотні дні не приймати ніяких серйозних рішень.

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