Спека змінює характер людини
09:34, 10 липня 2012Зарубіжні новини
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Не приймайте серйозних рішень
Спекотна погода викликає збій в роботі мозку, довели учені Медичної школи Файнберга при Північно-західному університеті (США). Згідно з проведеним дослідженням, спека сприяє появі симптомів депресії, а у 1-2% людей спостерігаються ознаки психічних розладів.
У спекотну погоду люди погано сплять, організм страждає від зневоднення і дефіциту фізичної активності. За словами психіатрів, ці чинники здатні змінити характер людини. Людина, яка страждає від спеки, переживає відчуття тривоги і напруги, що підвищує ризик агресивної поведінки і конфліктів з оточуючими.
У зв`язку з цим лікарі радять в спекотні дні не приймати ніяких серйозних рішень.
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