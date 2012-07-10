Тату на поясниці заважає народжувати

До парламенту Ізраїлю внесений законопроект, відповідно до якого тату-салони повинні попереджати дівчат про небезпеки, пов`язані з тату на поясниці. На думку експертів, наявність такої татуїровки не дозволить жінкам одержати епідуральну анестезію при пологах.

Щоб полегшити біль під час пологів, лікарі вводять породіллям анестетик через прокол в поперековому відділі. Проте, як відзначив завідувач відділення анестезіології в пологовому відділенні клініки "Вольфсон" Шмуель Еврон, лікарі відмовляються проводити епідуральну анестезію через шкіру, на якій нанесене тату. Медики побоюються, що в спинномозкову рідину проникнуть частинки пігменту або занесені під час татуажа мікроорганізми. Це може привести до паралізації породіллі.

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