Владна дружина продовжує чоловікові життя
Частіше «пиляйте» чоловіка...
Чоловіки, дружини яких мають владний характер, живуть довше, ніж неодружені. До такого висновку прийшли канадські лікарі.
Вони проаналізували дані про 4,4 тис. чоловіків – жертв серцевих нападів і виявили, що одружені чоловіки, в середньому, поступали в лікарню на 30 хвилин раніше, ніж неодружені. Нерідко саме ці півгодини врятовували їм життя.
В ході опитування більшість чоловіків розповіли, що своєчасно звернулися до лікаря завдяки наполегливості дружини. Виявивши перші ознаки інфаркту, дружини переконали їх викликати швидку допомогу.
До речі, таку ж тенденцію лікарі відзначили при діагностиці інших захворювань у чоловіків. Чим частіше дружина «пиляла» чоловіка, відмітивши у нього підозрілі симптоми, тим раніше він звертався до лікаря, і, отже, одержував більше шансів вилікуватися.