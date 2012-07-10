Владна дружина продовжує чоловікові життя

Чоловіки, дружини яких мають владний характер, живуть довше, ніж неодружені. До такого висновку прийшли канадські лікарі.

Вони проаналізували дані про 4,4 тис. чоловіків – жертв серцевих нападів і виявили, що одружені чоловіки, в середньому, поступали в лікарню на 30 хвилин раніше, ніж неодружені. Нерідко саме ці півгодини врятовували їм життя.

В ході опитування більшість чоловіків розповіли, що своєчасно звернулися до лікаря завдяки наполегливості дружини. Виявивши перші ознаки інфаркту, дружини переконали їх викликати швидку допомогу.

До речі, таку ж тенденцію лікарі відзначили при діагностиці інших захворювань у чоловіків. Чим частіше дружина «пиляла» чоловіка, відмітивши у нього підозрілі симптоми, тим раніше він звертався до лікаря, і, отже, одержував більше шансів вилікуватися.