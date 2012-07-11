Facebook і Twitter знижують самооцінку користувачів

Соціальні мережі на кшталт Facebook та Twitter підсилюють в людях тривожність, і змушують людину відчувати, ніби він не дотягує до висунутих суспільством вимог, пише The Telegraph.

Опитування Бізнес-школи Селфорд 298 чоловік показав: більш ніж в 50% випадків мережі змінювали поведінку людини, при тому, у половини життя погіршилося. Як правило, мова йшла про падіння самооцінки через постійне порівняння себе зі своїми віртуальними друзями.

Дві третини користувачів мереж не можуть повністю розслабитися або заснути після того, як посидять на сайті. А чверть зізнається: після суперечок в онлайн у них починалися проблеми у відносинах або на роботі.

Одночасно з цим у людей розвивалася залежність від Інтернету (55% відчували тривогу, якщо не могли перевірити пошту або зайти на Facebook). Більше 60% людей доводилося вимикати електронні пристрої, щоб влаштувати перерву. Кожен третій робив це кілька разів на день.

МедДейлі