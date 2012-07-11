Неаполю загрожують епідемії через нашестя величезних тарганів

Неаполь перебуває у владі гігантських тарганів довжиною 7 сантиметрів. Звернення місцевих жителів у санітарні інспекції не справили належного ефекту.

Зараз городяни самостійно збирають кошти на боротьбу з комахами, повідомляє InoPressa з посиланням на статтю в La Repubblica.

Таргани з`явилися в місті після того, як на вулицях перестали прибирати сміття. Комахи не тільки бігають по всім житловим районам Неаполя, але ще й літають. Мер Неаполя Луїджі Де Маджістріс і його заступник Томмазо Содано висловлюють серйозні побоювання щодо епідемічної обстановки в районі.

Через сильну спеку та сміття таргани стрімко розмножуються. Як з`ясувалося, санітарні служби Неаполя не запланували в бюджеті на поточний рік дезінфекцію. Деякі медики вже поспішили попередити місцеве населення: таргани розносять тиф і гепатит.