Неаполю загрожують епідемії через нашестя величезних тарганів
Розносять тиф і гепатит
Неаполь перебуває у владі гігантських тарганів довжиною 7 сантиметрів. Звернення місцевих жителів у санітарні інспекції не справили належного ефекту.
Зараз городяни самостійно збирають кошти на боротьбу з комахами, повідомляє InoPressa з посиланням на статтю в La Repubblica.
Таргани з`явилися в місті після того, як на вулицях перестали прибирати сміття. Комахи не тільки бігають по всім житловим районам Неаполя, але ще й літають. Мер Неаполя Луїджі Де Маджістріс і його заступник Томмазо Содано висловлюють серйозні побоювання щодо епідемічної обстановки в районі.
Через сильну спеку та сміття таргани стрімко розмножуються. Як з`ясувалося, санітарні служби Неаполя не запланували в бюджеті на поточний рік дезінфекцію. Деякі медики вже поспішили попередити місцеве населення: таргани розносять тиф і гепатит.