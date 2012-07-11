Емоційні люди частіше хворіють

Саме емоції визначають, чому деякі схильні до розвитку хронічного болю внаслідок травми, оскільки хронічний біль більше пов’язаний з емоційним фоном.

Хронічний біль більше пов`язаний з емоційним фоном, ніж з іншими факторами, встановили американські вчені.

Саме емоції визначають, чому дехто схильний до розвитку хронічного болю внаслідок травми.

Результати сканування мозку групи 40 добровольців (у всіх боліла спина 1-4 місяці) показали: біль виникає як підсумок емоційної реакції на травму. Даний процес зачіпає дві зони мозку — лобову частку кори і прилеглі ядра.

Керівник дослідження професор Іван Апакарьян з Північно-західного Університету Чикаго констатує: «Чим більш емоційно мозок відреагував на травму, тим більша ймовірність того, що біль залишиться навіть коли сама травма залікується. Можливо, певні зони мозку спочатку надмірно активні у людей з хронічним болем».

Таким чином, зі сканування можна передбачити розвиток болю з точністю до 85%. Прилеглі ядра «вчать» мозок, яким чином потрібно оцінювати і реагувати на явища зовнішнього світу. Можливо, саме ядра задають загальний тон, що призводить до хронічного болю.

Меддейли

