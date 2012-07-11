Скільки пити кави, щоб не нашкодити здоров'ю

Регулярне, але помірне вживання кави дозволяє скоротити ризик зупинки серця.

Так вважають вчені з США, робота яких опублікований в журналі Американської асоціації серця Circulation Heart Failure, повідомляють РИА Новости.

Аналізуючи попередні дослідження про взаємозв`язок між споживанням кави і серцевими нападами, вчені виявили, що помірна кількість цього напою протягом дня може бути пов`язана зі значним зниженням ризику зупинки серця. Проте надмірне захоплення кавою навпаки може збільшувати шанси на серйозні проблеми з серцем.

"Хоча переконання, що регулярне споживання кави може бути небезпечним для серцевого здоров`я, є досить поширеним, наше дослідження припускає, що правда може бути зворотною", - цитуються в прес-релізі Асоціації слова директора підрозділу кардіоваскулярних епідеміологічних досліджень при Beth Israel Deaconess Medical Center Мюррея Міттельмана (Murray Mittleman).

"Ми виявили, що помірне споживання, еквівалентне приблизно двом чашкам, що подається в традиційних американських кавових магазинах, дійсно може захистити від серцевого нападу як мінімум на 11%", - говорить Міттельман.

Він зазначає, що, з іншого боку, надмірне вживання напою – 5-6 великих домашніх чашок на день – користі не принесе, і може бути небезпечним.

Дослідники вивчили п`ять найбільш серйозних робіт по споживанню кави і ризику зупинки серця, опублікованих у 2001 - 2011 роках. Об`єднана база даних включала 6,522 тисячі випадків зупинки серця серед 140,22 тисячі чоловіків і жінок. Чотири дослідження проводилися в Швеції і одне у Фінляндії.

Підсумкове дослідження визначає помірне споживання, як чотири традиційні в північній Європі чашки кави в день, що дорівнює приблизно двом типовим чашкам в США.

Надмірне вживання кави вимірюється 10 північноєвропейськими чашками, що дорівнює чотирьом або п`яти чашкам в мережі популярних кавових ресторанів в Америці.

Дослідники не враховували міцніть напоїв, але зазвичай кава менш міцна в США, ніж в Європі. Вони також не робили різниці між традиційною кавою і кавою без кофеїну, хоча в Швеції і Фінляндії в основному споживають кофеїнову кави.

"Існує багато чинників, що впливають на персональний ризик серцевого нападу, але помірне споживання кави більше не є одним з них", - говорить провідний дослідник Бостонського медичного центру Елізабет Мостовський (Elizabeth Mostofsky).

За її словами, той факт, що пара чашок кави в день може захистити від серцевого нападу повинен допомогти внести зміни в існуючі рекомендації для сердечників, які традиційно застерігають таких пацієнтів від вживання кави.

Американська асоціація серця рекомендує сердечникам споживати тільки помірну кількість кофеїну, не більше чашки-двох кави або інших кофеїновмісних напоїв в день.

Дослідники не говорять в своїй праці, чому кава корисна для серця. Але, ймовірно, постійні споживачі кави розвивають у себе стійкість до кофеїну, що може підвищувати кров`яний тиск. Звичне споживання кави також пов`язано зі зниженим ризиком діабету другого типу, наголошується в публікації.