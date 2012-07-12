Які домашні тренажери - найкращі?

Як би ми не хотіли ходити в тренажерку, басейн або в інші спорт-місця, щоб розім`яти кістки, - не завжди на це вистачає банального - часу. І навіть якщо у тебе частенько виходить вирватися в люди, щоб позайматися собою і привести себе у форму, трапляються ситуації, коли доводиться залишитися вдома. Але не лежати ж на дивані й дивитися телевізор?

У таких ситуаціях на допомогу прийде домашній тренажер - він допоможе тобі залишатися у формі і відчувати себе добре.

Lady.tochka.net пропонує тобі огляд п`яти найпопулярніших домашніх тренажерів, які допоможуть тобі займатися мінімальними спортивними вправами з користю для здоров`я.

Домашній тренажер № 1 - Велотренажер

Велотренажер - найпопулярніший гість у домі тих, хто стежить за своєю фігурою. Це той же велосипед, але який не їде. Користь від велотренажера: натреновані м`язи ніг, гарна постава, зміцнення серцево-судинної системи, підвищення витривалості організму.

Домашній тренажер № 2 - Бігова доріжка

Бігова доріжка - ідеальний варіант для любителів бігу, які не завжди можуть побігати на вулиці. Наприклад, не кожен висуне носа на вулицю в сльоту, дощ або мороз - у цьому випадку допоможе домашній тренажер. Бігові доріжки бувають механічними і електричними. Вибрати свою «доріжку» непросто, але можливо - в першу чергу звертай увагу на амортизацію полотна. Адже після домашніх тренувань найбільшу небезпеку несе асфальт або інша поверхня, по якій ти будеш бігати.

Бігова доріжка - це відмінний кардіостимулятор, який бореться з жировими відхиленнями.

Система Табата: 4-хвилинне тренування, що замінює годину фітнесу

Домашній тренажер № 3 - Степпер

Степпер, на відміну від велотренажера і бігової доріжки, значно малогабаритніший. Звичайно, і користь від нього не така глобальна, але теж значна.

Як відомо, ходьба по сходах не тільки укріпляє серцево-судинну систему і тренує м`язи ніг, але й сприятливо позначається на загальній витривалості організму. Так чому б не поставити в своєму будинку міні-сходи з наявністю лише двох сходинок і тренуватися в будь-який момент?

Домашній тренажер № 4 - Еліптичний тренажер

Еліптичний тренажер - найцікавіший з усіх. У ньому поєднується велосипед, бігова доріжка і степпер, значить і користь від занять потроюється! Крім того, займатися на ньому приємніше всього. Єдиний мінус - габаритність, але що тобі більше заважатиме - твої зайві кілограми, чи тренажер?

Домашній тренажер № 5 - Хула-хуп

Хула-хуп - це тренажер, який повинен бути в будинку будь-якої жінки. З його допомогою можна тренувати м`язи преса і робити талію тоншою. Заняття з хула-хупом не вимагають особливих енерговитрат. Ти можеш дивитися улюблений серіал і крутити обруч - проводь свій час з користю!

Обирай домашній тренажер і будь у здоровій фізичній формі завжди!

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