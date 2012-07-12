На півдні Японії евакуювали 48 тисяч осіб
Через загрозу повені
На півдні Японії через загрозу повені, що виникла після зливових дощів, евакуювали 48 тисяч чоловік.
Як повідомляє РІА «Новости», на південному японському острові Кюсю внаслідок злив і викликаних ними обвалів і річкових повеней вже загинуло четверо людей, 18 зникли безвісти.
Головне метеорологічне управління Японії заявило, що з подібної сили дощами в районі ще не доводилося стикатися.
Прем`єр-міністр Японії Есіхіко Нода заявив на слуханнях у парламенті, що кризовий штаб при його канцелярії стежить за ситуацією і вживатиме всі необхідні заходи.
За інформацією головного метеорологічного управління Японії, за минулу добу в районі міста Асо префектури Кумамото випало 502 міліметри опадів. Дощ, інтенсивність якого перевищувала 100 міліметрів за годину, лив на Кюсю більше чотирьох годин підряд.
Метеорологи попереджають, що в шести префектурах на півдні Японії висока небезпека обвалів і повеней.