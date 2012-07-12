Дієта на фруктово-ягідному "смузі"

На думку терапевта міської поліклініки N3 Стефанії Скрипник, фруктові та овочеві однорідні суміші не лише насичують організм вітамінами і мінералами, але й надзвичайно ефективно виводять токсини і допомагають схуднути. На відміну від більшості суперкорисних дієтичних продуктів, їсти смузі — саме задоволення. Можливо, саме у цьому й криється феномен їхньої популярності та стрімке зростання у світі кількості смузі-барів та навіть фан-клубів любителів смузі.

На відміну від фрешу, у смузі цілком зберігається клітковина, він є більш збалансованим продуктом.

На думку Стефанії Скрипник смузі можна їсти на сніданок, обід і вечерю. Така смузі-дієта допомагає скинути до 2 кілограмів за тиждень, однак заміняти смузі усі три прийоми їжі терапевт не радить. Адже 20% денного раціону має складати тверда їжа, оскільки під час пережовування виділяється слина, яка необхідна для здоров`я ротової порожнини та нормального травлення.

Попри безумовну користь свіжих фруктів та ягід, медики радять сидіти на смузі-дієті не довше тижня. Найкраще замінювати цим освіжаючим коктейлем два прийоми їжі на день, наприклад, ягідно-фруктовий смузі на сніданок, а на вечерю — овочевий. З ягід годяться майже всі: чорниця, полуниця, суниця, малина, смородина, вишня. Для овочевого смузі - морква, шпинат, кріп, петрушка, гарбуз, листя салату тощо.

Якщо хочете схуднути, молоко має бути знежиреним, а замість цукру додавайте мед.

Замість молока можна використати йогурт, закваску або нежирний кефір.

Якщо ж прагнете набрати вагу — додавайте до смузі побільше горіхів, насіння, можна також збивати його з морозивом.

"Для його приготування потрібен блендер, фрукти або ягоди, рідина та, за бажанням, лід. Найпростіше зробити полунично-банановий смузі. Для цього потрібно 100 грамів полуниці і 100 грамів банана, а також молоко або вершки. Усе це змішується у блендері — і смузі готове! Можна туди додати також горішки або пророщене насіння сої чи пшениці. Для чистого полуничного смузі достатньо 200 грамів ягід, - поділилася рецептом Любов Говера.

Смузі – це густий коктейль зі свіжих фруктів, овочів і соку, молока, вершків або морозива, з додаванням горіхів, насіння, пластівців. Вигадали його американці у 1930-их роках, коли з`явилися перші блендери. "Smoothie" у перекладі з англійської означає "однорідний, м`який, ніжний". Таке смузі й на смак. Психологи дослідили, що, споживаючи смузі, людина наче повертається в щасливе і безтурботне дитинство, коли не було ніяких проблем, а світ був добрим і радісним. Відтак цей напій, окрім очевидної користі для організму, дарує ще й потужний заряд позитиву.

gazeta.ua