Кому загрожує тепловий удар: симптоми і перша допомога

Ймовірність отримання сонячного та теплового ударів у спекотну пору знизиться, якщо людина упродовж дня вживатиме не менше 2 л води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві розповів завідувач швидкої допомоги клініки «Борис» Михайло Омельчук.

«Тепловий удар – це стан, зумовлений перегрівом організму під впливом надмірного підвищення температури. Порушення терморегуляції ( порушення потовиділення, фізична перенапруга, зневоднення організму) викликає тепловий удар, а тому вживання великої кількості прохолодної рідини не лише запобігає його виникненню, а й збалансовує роботу всього організму,» - повідомляє фахівець.

За словами М. Омельчука, першими симптомами легкого та середнього ступенів теплового удару є загальна слабкість, млявість, запаморочення, нудота, почервоніння обличчя.

«При таких ознаках медичну допомогу можна надати самостійно: перенести потерпілого у тінь або холодне приміщення, розстебнути одяг, облити прохолодною водою та напоїти, - пояснює медик. – При високому ступені теплового удару, коли порушується робота нервової, серцево-судинної та дихальної систем, допомога лікаря є необхідною, адже такий випадок може призвести до летального наслідку».

До групи ризику перегріву, як зазначає М.Омельчук, належать люди похилого віку, вагітні жінки, хворі та особливо діти, терморегуляторна система яких ще недостатньо розвинута.

Щоб уникнути теплового чи сонячного ударів, лікар рекомендує виходити на вулицю при можливості у ранковий та вечірній час, носити світлий одяг, вживати низькокалорійну їжу пити багато рідини, зокрема підсолену воду, морс, відвари, не дуже солодкі компоти. А от від алкогольних напоїв та кофеїну фахівець пропонує відмовитись, оскільки вони швидко зневоднюють організм. Не радить вживати і гарячі напої, адже вони підвищують температуру тіла, що може стати передумовою для перегріву.

«Для тих, хто дуже любить пиво, вживайте його краще в міру увечері, адже вдень цей напій спрагу не втамовує, лиш навпаки сприяє виведенню води з організму", - радить лікар, додаючи, що 1-2 порції морозива, але не більше, на його думку, також не зашкодять нашому організму.

Для уникнення різких змін температур тіла і довкілля, що можуть спричинити тепловий удар, людям, які відпочивають біля водойм, М.Омельчук рекомендує заходити у воду поступово, не робити швидких занурень. Для людей, що працюють в приміщеннях з кондиціонерами, радить, щоб різниця температури зовнішнього середовища і в приміщенні була близько 5 градусів.

Поліщук Євгенія