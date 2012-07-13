Маленькі гантелі – великі м'язи
09:12, 13 липня 2012Зарубіжні новини
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Багато повторень
Невеликі, але часті навантаження дозволяють наростити м`язи ефективніше, ніж вправи з використанням великої ваги. До такого висновку прийшли спортивні експерти з канадського Університету Макмастера.
В ході дослідження одна група добровольців виконувала фізичні навантаження з легкою вагою при великому числі повторень, а інша - меншу кількість повторень з навантаженням більшої ваги. Виявилось, що тактика, використовувана першою групою, дозволила добре наростити м`язову масу, але за умови, що люди працювали з невеликою вагою, викладаючись до останнього.
Результати дослідження опубліковані в журналі Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.
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