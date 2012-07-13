Маленькі гантелі – великі м'язи

Невеликі, але часті навантаження дозволяють наростити м`язи ефективніше, ніж вправи з використанням великої ваги. До такого висновку прийшли спортивні експерти з канадського Університету Макмастера.

В ході дослідження одна група добровольців виконувала фізичні навантаження з легкою вагою при великому числі повторень, а інша - меншу кількість повторень з навантаженням більшої ваги. Виявилось, що тактика, використовувана першою групою, дозволила добре наростити м`язову масу, але за умови, що люди працювали з невеликою вагою, викладаючись до останнього.

Результати дослідження опубліковані в журналі Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.