У Японії через сильні зливи загинули 18 осіб

Щонайменше 18 осіб загинули на південному японському острові Кюсю в результаті розливу річок, зсувів ґрунту і повеней, викликаних сильними зливами.

Вісім осіб вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих - літні люди, передає ІТАР-ТАСС.

У префектурах Кумамото і Оїта вказівки про тимчасову евакуацію одержали 33 тис. сімей. Людей розміщують у спортивних залах, школах і громадських будівлях, розташованих у безпечних місцях.

У місті Кумамото повністю або частково зруйновано 70 будинків, понад 300 споруд затоплено. У районі повеней помешкання до 10 тис. сімей відключені від електроенергії, місцями пошкоджені водопроводи, перервано мобільний зв`язок.

Дощі на Кюсю носять безпрецедентний характер. Наприклад, в районі аеропорту Кагосіма на півдні острова сьогодні за годину випало більш як 100 мм опадів. У четвер в районі міста Асо в префектурі Кумамото - понад 500 мм опадів за добу. Це рекордний рівень за весь час спостережень.