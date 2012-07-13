Зелений чай захищає очі

Речовини, що містяться в зеленому чаї, допомагають в профілактиці хвороб очей, зокрема, глаукоми. Про це заявили учені з Гонконгу.

Ефект зеленого чаю досягається завдяки катехинам – органічним речовинам з групи флавоноїдів, які є сильними антиоксидантами. Експеримент з лабораторними мишами показав, що завдяки вживанню зеленого чаю в структуру ока (сітківку, очну рідину) поступають окремі катехини. Катехини зеленого чаю знижують шкідливий окислювальний стрес в структурах ока.

Таким чином, вживання зеленого чаю знижує ризик розвитку хвороб очей.