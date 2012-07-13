Як позбутися жиру на животі

Порада перша: кидайте пити пиво.

Порада друга: перегляньте свій раціон, дотримуйтеся більш здорової їжі.Варена картопля, наприклад, корисніше смаженої і не збільшить ваш животик. Сильно збільшують пивний живіт газовані напої.

Порада третя: пийте більше звичайної води.

Порада четверта: більше рухайтеся, намагайтеся більше ходити пішки, робіть зарядку. Витрачайте енергію, дану вам їжею, щоб організм не відкладав її про запас.

Порада п`ята: зміцнюйте м`язи черевного преса. Пивний живіт не може з`явитися у жінки, у якої міцні м`язи живота. 10-15 хвилин вправ для преса в день - і вам забезпечена стрункість вашої фігури. Не забувайте, що існує багато вправ для качання преса і одна з найприємніших, мабуть, це сміх.

Якщо ж живіт у вас придбав досить значний обсяг, то варто все-таки застосувати найрадикальніший метод - дієту, але при цьому не варто брати першу-ліпшу навмання.

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