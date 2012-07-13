Кому загрожує ранній клімакс

Не викликає ніякого сумніву шкода куріння. Особливо куріння тютюну небезпечне для жіночого організму.

У жінок клімакс починається в середньому років в п`ятдесят, і, отже, початок менопаузи позначений наступними симптомами: припинення менструації, розвиток різних супутніх проявів, таких як приливи і різкі перепади настрою.

Групою норвезьких фахівців зроблений наступний висновок: у жінок, що палять, існує реальна загроза зіткнутися з менопаузою у багато разів раніше своїх ровесниць, які не страждають цією згубною звичкою. Інакше кажучи – менопауза наступає раніше п`ятдесяти років.

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