Кому загрожує ранній клімакс

11:07, 13 липня 2012
Зарубіжні новини
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...і ранній остеопороз

Не викликає ніякого  сумніву шкода куріння. Особливо куріння тютюну небезпечне  для жіночого організму.

У жінок клімакс починається в середньому  років в  п`ятдесят, і, отже, початок менопаузи позначений наступними симптомами: припинення менструації, розвиток різних супутніх проявів, таких як приливи і різкі перепади настрою.

Групою норвезьких фахівців  зроблений наступний висновок: у жінок, що палять, існує реальна загроза зіткнутися з менопаузою у багато разів раніше своїх ровесниць, які не  страждають цією згубною звичкою. Інакше кажучи – менопауза наступає раніше п`ятдесяти років.

medvesti.com

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