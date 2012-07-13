Домашні собаки і кішки позбавляють дітей інфекцій

Наявність в будинку кішки або собаки може істотно скоротити кількість звернень до дитячого лікаря. Ризик інфекційних захворювань у дітей, які з народження контактують з домашніми вихованцями, значно знижується. До такого висновку прийшли фінські дослідники з лікарні університету Куопіо (Kuopion yliopistollinen sairaala).

Вони проаналізували інформацію про захворювання 397 дітей, що народилися у Фінляндії в період з 2002 по 2005 рік. Батьки дітей вели спеціальні щоденники, де робили відмітки, коли і чим хворіли їх діти. Учені зіставили кількість захворювань кожної дитини з наявністю в сім`ї домашніх тварин.

Дослідження показало, що діти, які з народження спілкуються з собаками і кішками, хворіють на інфекційні захворювання на 11% менше за своїх однолітків, у яких удома немає тварин. Наприклад, у дітей, що мають справу з домашніми вихованцями, на 44% менше шансів одержати інфекції внутрішнього вуха. Більш того, таким дітям потрібний коротший курс антибіотиків, щоб справитися із захворюванням.

Дослідники також з`ясували, що кількість респіраторних інфекційних захворювань безпосередньо залежить від того, як часто дитина контактує з домашніми тваринами. Ймовірно, бруд і мікроби, які приносять в будинок кішки і собаки, стимулюють імунітет дітей в перші роки життя. При цьому, що більше зустрічей, то міцніше здоров`я малюків.

newsland.ru