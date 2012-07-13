У Білорусі паспорти видаватимуть з 14 років строком на 10 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє відділ інформації та громадських зв`язків ГУВС Мінміськвиконкому.

Указ Президента Білорусі від 19 квітня 2012 року №197 про обов`язкове одержання паспорта з 14 років в Білорусі набуде чинності 9 серпня.

«Підліткам, які вже одержали паспорт до цієї дати, міняти його на новий не потрібно - їхній паспорт буде дійсний до того числа, яке в ньому зазначене. За новими правилами зміниться термін видачі паспортів підліткам: якщо раніше їх видавали на 5 років, то паспорти, видані з 9 серпня, будуть дійсні 10 років», - відзначили в ГУВС.

Довідка УНІАН. Указом від 19 квітня №197 вносяться доповнення і зміни до переліку адміністративних процедур, що здійснюються державними органами та іншими організаціями за заявами громадян (перелік затверджено указом від 26 квітня 2010 року №200). Крім іншого, він знижує віковий поріг для обов`язкового одержання паспорта громадянами Білорусі з 16 до 14 років.

Це пов`язано в основному з тим, що відповідно до цивільного законодавства Білорусі молоді люди віком від 14 до 18 років мають право розпоряджатися своїми зарплатами, стипендіями і допомогою, а також право на здійснення деяких банківських операцій тощо. Для виконання цих функцій їм і потрібні паспорти. Зміни, що вводяться, жодним чином не впливають на питання, пов`язані зі вступом у шлюб, з настанням кримінальної відповідальності та іншими подібними речами.