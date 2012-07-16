Автобус з прочанами зірвався в ущелину: 15 людей загинули
08:19, 16 липня 2012Зарубіжні новини
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Часті ДТП у Індії
Автобус, що перевозив прочан, упав в ущелину на півночі Індії, 15 людей загинули, 17 зазнали травм.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Синьхуа». За даними поліції, трагедія сталася неподалік від населеного пункту Дігдол у штаті Джамму і Кашмір. Усі люди, які перебували в автобусі, - прочани-індуїсти. Це друге за декілька годин велике ДТП за участю автобуса. Раніше автобус із прочанами з`їхав у яр у штаті Хімачал-Прадеш. У цьому ДТП загинули щонайменше восьмеро людей, ще 42 травмовано.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на «Синьхуа».
За даними поліції, трагедія сталася неподалік від населеного пункту Дігдол у штаті Джамму і Кашмір. Усі люди, які перебували в автобусі, - прочани-індуїсти.
Це друге за декілька годин велике ДТП за участю автобуса. Раніше автобус із прочанами з`їхав у яр у штаті Хімачал-Прадеш. У цьому ДТП загинули щонайменше восьмеро людей, ще 42 травмовано.
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