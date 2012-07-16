Соняшникова олія може викликати рак?

Добова норма вживання олії близько 25 - 30 г. В середньому це приблизно 10 кг продукту на людину в рік. А в Україні так люблять соняшникову олію, що вживають як мінімум 15 кг на людину населення. Експерти запевняють, що від такої любові до соняшникової олії корисного мало.

Україна займає перше місце по виробництву соняшникової олії, але європейський союз заборонив його експортувати, через перевищену норму вмісту бенз(а) пирена. Адже ще в 2007 році був прийнятий і вступив в дію новий ДСТУ 4492:2005 для соняшникової олії, але прописати в ньому норми по бензапирену український уряд «забув». І це не дивлячись на те, що в Україні не одноразово зі скандалом повертали соняшникову олію.

У 2007 році Українську олію було занесено в систему РАК, існує така система про попередження потенційно небезпечних продуктів, що викликають рак.

Тільки в квітні 2010 року змінили ДСТУ4492:2005 на соняшникову олію, і українські виробники сьогодні повинні дотримуватися норми не більш як 2мкг/кг, така ж норма вмісту бензопирену в Європі.

Бензопірен - хімічна речовина представник роду вуглеводів, речовина першого класу небезпеки - канцероген. Соняшник має властивість накопичувати важкі метали, гербіциди, пестициди, кадмій. І тому особливо інтенсивно бензопирен утворюється під час просушування і обсмажування насіння.

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