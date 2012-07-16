Невідомі властивості лимона

Лимони виводять з організму зайву рідину, шлаки, токсичні і шкідливі речовини, полегшуючи цим самим функцію печінки. Так він підсилює дію ферментів печінки і розріджує жовч.

Лимони сприяють зниженню рівня кислотності шлунку, і відповідно, позбавляють від відрижки, печії і здуття живота. При регулярному вживанні лимон позбавляє від діареї і закрепу.

Лимони повинні бути в раціоні вагітних жінок, оскільки вони сприяють формуванню кісткової системи малюка, що знаходиться в материнській утробі.

Використовують лимон і в косметології. Лимонний сік з оливковою олією – прекрасний засіб для освітлення шкіри і позбавлення її від дрібних мімічних зморшок.

Сік лимона, розбавлений з водою, лікує гнойнички і прищики, виводить пігментні плями і веснянки.

Освіжити обличчя можна протерши його зеленим чаєм з лимоном – після цієї процедури ви обов`язково порадієте красивому, здоровому рум`янцю, що з`явився раптом.

Лимон відмінний заспокійливий засіб при подразненнях на шкірі від опіків кропиви і укусів комах. Щоб позбавитися дискомфорту, покладіть на запалену ділянку шкіри часточку лимона, і біль піде вже через хвилину.

Для зняття ознак втоми і набряклості ніг – немає нічого кращого за лимонні ванни.

При головних болях і мігрені рекомендують робити масаж скроневої частини голови за допомогою лимонного соку. Ще один спосіб позбавити від головних болів: на 3 – 4 хвилини покладати на чоло декілька часточок лимона – біль відразу «як рукою зніме».

Щоб волосся було пишним і шовковистим, можна обполіскувати їх після миття водою з лимонним соком.

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