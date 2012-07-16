Прибрати живіт за місяць

Лікарі настійно рекомендують починати схуднення з очищення кишечника, щоб уникнути самоотруєння організму. Перш ніж відправлятися в медичний центр на модну процедуру гідроколонотерапії або самостійно робити клізми, слід проконсультуватися з лікарем, дізнатися про можливі протипоказання і ускладнення. Крім того, слід пам`ятати, що організм може звикнути до клізм, що в майбутньому може привести до закрепів. Тому не варто зловживати цим методом очищення організму.

Після курсу клізм або замість нього можна проводити очищення кишечника за допомогою висівок. Пшеничні або житні висівки містять грубу рослинну клітковину, яка не перетравлюється організмом. Клітковина висівок набухає і сприяє утворенню великого об`єму рихлих калових мас, що забезпечує легке спорожнення кишечника і позбавляє від закрепів. Подібно до губки, висівки вбирають токсини, що знаходяться в кишечнику, і виводять їх з організму. Крім того, висівки допомагають в лікуванні дисбактеріозу кишечника, вони зв`язують холестерин, зменшують апетит і знижують рівень цукру в крові.

Вводити висівки в меню слід поступово, доводячи їх кількість до тридцяти грамів в день. При цьому обов`язково вживати велику кількість рідини, інакше прийом висівок буде даремний: рослинні волокна висівок повинні вбирати воду і розбухати для того, щоб був ефект.

Правильна дієта

Для того, щоб позбавитися жиру на животі, достатньо раціонально харчуватися, виключивши з свого раціону шкідливі продукти. Хороший ефект дає обмеження жирів до тридцяти-сорока грамів в день, при цьому бажано віддавати перевагу оливковій олії першого віджимання і корисному риб`ячому жиру. Прості вуглеводи (білий хліб, солодощі) слід замінити на продукти, багаті складними вуглеводами (натуральні фрукти, каші, хліб з борошна грубого помелу).

Крім звичайних обмежень, слід виключити з дієти продукти, що викликають здуття живота і підвищене газоутворення. До таких продуктів відносяться дріжджі, цукор, деякі види капусти, бобові і молочні продукти. Відмова від подібної їжі допомагає налагодити травлення і зробити живіт плоскішим.

Дуже важливо пити багато води. Приймати їжу слід маленькими порціями, поволі, ретельно її пережовуючи. Все це допомагає організму засвоювати їжу найкращим чином.

Спорт і косметичні процедури

Якщо потрібно схуднути швидко, без спорту не обійтися. Аеробні навантаження слід поєднувати з силовими вправами, направленими на зміцнення м`язів черевного преса. Як правило, для того, щоб живіт став виглядати більш підтягнутим, буває достатньо трьох тижнів щоденних тренувань.

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