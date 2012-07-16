Чим корисний японський манікюр

Як провести процедуру.

1 етап. Очистити шкіру рук рисовим молочком. Занурити руки у ванну з морською сіллю на 5-10 хв.

2 етап. Пілінг рук з олією пальмарози, що вибілює, що має тонізуючий і живильний ефект. Кутикула обробляється спеціальним гелем з екстрактами водоростей.

3 етап. Зміцнення нігтьової пластини. Для відновлення гідроліпідного балансу наноситься зволожуюча сироватка, а потім, спеціальним блоком з телячої шкіри втирається як базове покриття, паста. Нігті поліруються крихтою з натуральних перлів.

4 етап. Масаж нагрітими шовковими мішечками з лікарськими травами. Поживна маска на шкіру рук і на завершення - крем з японського жасмину.

Примітка: склад засобів може змінюватися залежно від «нігтьових» проблем.

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