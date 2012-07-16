Біла дієта

Ця дієта дуже проста, ви можете харчуватися тільки продуктами, що мають білий колір. Крім того, раціон білої дієти містить практично всі необхідні речовини для організму.

Що можна на білій дієті:

Рис

Яйця

Молочні продукти

Біле м`ясо (курка)

Білі сорти сиру

Білі сорти горіхів

Біла квасоля

Капуста

Редька, ріпа, огірки, очищені від шкірки

Знежирене молоко

Термін дієти 3 дні, повторити можна через 3 дні.

Важливо!

Прагни уникати солі або вживати її менше, ніж зазвичай.

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