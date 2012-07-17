У Краснодарському краї знову очікують зливи

Головне управління МНС РФ по Краснодарському краю сьогодні оголосило чергове екстрене попередження через очікувані в регіоні зливи й шквалисте посилення вітру, повідомила РІА “Новости” співробітниця прес-служби відомства Дарина Сорока.

«У найближчі одну-три години й до кінця дня місцями в Краснодарському краї (переважно у східній половині регіону, а також у центральних і в південних районах) очікуються сильні грозові дощі, зливи з градом і шквалистим посиленням вітру до 17-22 метрів на секунду", - сказала Д.Сорока.

Вона уточнила, що попередження стосується й Кримського району, який у ніч на 7 липня постраждав від сильної повені.

Нагадаємо, паводок у ніч на 7 липня затопив понад 7 тисяч житлових будинків у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і ряді селищ Краснодарського краю. Були порушені системи енерго-, газо- й водопостачання, автомобільний і залізничний рух. За даними МНС, загинули понад 170 осіб, в основному в Кримську, на який припав найсильніший удар стихії.

Тепер можливі нові підтоплення територій, попереджає МНС.

eco.ria.ru