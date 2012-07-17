На борту літаків годували сендвічами з голками

Федеральне бюро розслідувань США розпочало розслідування інциденту з виявленням на борту чотирьох літаків компанії Delta Air Lines сендвічів з голками.

Про це повідомляє сайті Бі-Бі-Сі.

Усі рейси прямували до США з Нідерландів. Як повідомляється, голки для шиття вилучили із п`яти сендвічів, приготовлених компанією Gate Gourmet в Амстердамі.

На рейсі до Міннеаполіса постраждала одна людина. Цей пасажир Джеймс Тонгес розповів, що відчув голку в роті одразу після того, як вкусив сендвіч. "Коли я дістав шматок з рота, нічого не було видно. Тоді я зчистив їжу, під якою виявилась пряма голка довжиною близько дюйма", - сказав він агенції ABC News.

Голки виявлені також на двох літаках до Атланти та одному до Сіетла.

Авіакомпанія заявила, що ставиться до інциденту "надзвичайно серйозно".

У повідомленні авіакомпанії також зазначено, що вона співпрацює з ФБР, владою Нідерландів, а також з Gate Gourmet, "щоб переконатись у безпечності та якості їжі", яка подається на борту.

Речник Gate Gourmet Христина Улосевич заявила, що компанія також розпочала своє власне розслідування.

bbc.co.uk