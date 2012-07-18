Соєве молоко шкодить зубам

Вживання соєвого молока може стати причиною випадання зубів, вважають австралійські учені з Мельбурнського університету.

В ході дослідження учені встановили, що бактерії, що мешкають в ротовій порожнині людини, при контакті з соєвим молоком руйнують зубну емаль в п`ять-шість разів швидше, ніж під час прийому коров`ячого молока. Це відбувається через активне вироблення кислоти і може привести навіть до випадання зубів.

В результаті експерти прийшли до висновку, що регулярне вживання соєвого молока може привести до проблем ротової порожнини. З цієї причини вони рекомендують віддавати перевагу коров`ячому молоку.

likar.info