Час відпустки на носі, і ти починаєш замислюватися, як же вберегти себе від різних захворювань, повернутися додому здоровою й повною сил.

Море доволі підступне в цьому сенсі. Легкий бриз може викликати ангіну або отит, сонце - спалити шкіру. І це, звісно, зовсім не всі небезпеки, які приховує за собою відпустка.

Lady.tochka.net пропонує тобі дізнатись, чого побоюватися на відпочинку та як повернутися з відпустки здоровою.

Сонце. Не перестарайся із засмагою, зокрема в перші дні відпустки. Пам`ятай, що з самого початку тобі достатньо виставити своє тіло на сонце лише на 10-15 хвилин. Навряд чи комусь сподобається згоріти в перший же день і потім ховатися в тіні. Якщо є можливість - перед відпусткою кілька разів піди у солярій - так ти підготуєш шкіру.

Вода та хвороби. Будь обережна, плаваючи в океані, морі, річці або просто басейні. Мало того, що ти можеш згоріти у воді, велика ймовірність заробити отит або баротравму вуха.

Щоб не отримати гострий дифузійний отит, перед купанням закривай слуховий прохід ваткою, змоченою у вазеліні. Завжди ретельно витирай вуха після водних процедур. Також ніколи не чисть вуха перед купанням спеціальними паличками - великий ризик ушкодити слуховий прохід і занести інфекцію.

Баротравма вуха може виникнути при пірнанні з аквалангом або від стрибків у воду з висоти. Тут вихід або не пірнати, або ж вміти стабілізувати тиск на барабанну перетинку. При пірнанні закрий ніс руками та подми в нього - так ти зрівноважиш зовнішній тиск на вухо.

Якщо в тебе є проблеми з дихальними шляхами - краще не пірнай взагалі.

Харчування. Навіть у готелях, де «все включено» намагайся харчуватися правильно. Розуміємо, очі розбігаються від запропонованих смачних продуктів, але побережи свій шлунково-кишковий тракт. Харчування на кшталт «все й одразу», можливо, подарує тобі хвилинне задоволення, але може також відкластися небажаними сантиметрами на талії. Відкривай нову страву щодня, снідай фруктами, вечеряй легкими десертами - поєднуй приємне з корисним!

Уникай різких перепадів температури. Приміром, це погана ідея їсти морозиво або пити крижану воду, щойно ти прийшла з пляжу в кімнату з кондиціонером. У такий спосіб можна заробити кашель або ангіну.

Страховка. Обов`язково оформляй страховку, навіть якщо ти подорожуєш Україною. Так ти завжди можеш розраховувати на першу і подальшу допомогу.

Будь здоровою, не хворій і насолоджуйся відпусткою на максимум!

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