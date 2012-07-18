Вино зміцнює кістки

Щоденне вживання декількох келихів вина або іншого легкого алкогольного напою зміцнює кістки. Завдяки цьому, у жінок у віці зменшується ризик остеопорозу і активно відновлюються кісткові тканини.

Після менопаузи починають сильно слабшати кости. Це пов`язано зі скороченням вироблення естрогену – гормону що відповідає за відновні процеси.

Учені провели дослідження серед жінок, які постійно вживали невелику кількість слабких алкогольних напоїв. Як тільки вони відмовилися від прийому вина, через декілька тижнів їх кістки стали слабкішими. Зате, через один день після відновлення вживання спиртного, кісткові клітини прийшли в норму.

argumenti.ru