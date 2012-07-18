У США невідомий влаштував стрілянину в барі

Невідомий чоловік влаштував стрілянину в барі американського міста Тускалуса у штаті Алабама, поранивши 17 осіб, повідомляє місцева преса.

Інцидент стався у барі Copper Top. За словами очевидців, чоловік здійснив не менше 11 пострілів, після чого повернувся, вийшов із закладу і зник.

Характер поранень потерпілих свідчить про те, що вони були розстріляні із гладкоствольної зброї, при цьому злочинець застосував боєприпаси, начинені картеччю, зазначає РІА «Новости».

За даними місцевої поліції, п`ятеро постраждалих госпіталізовані, один з них перебуває у критичному стані.

Зловмисника шукають. Про його мотиви нічого поки не повідомляється. Місцеві ЗМІ повідомляють, що центр міста перекритий, підкреслює NEWSru.

Джерело: http://www.newsru.com/crime/17jul2012/tuscaloosa.html