Чим корисна для волосся маска з кави?

- Кілька років тому переконалася: кавова маска робить волосся м`яким, приємним на дотик. А ще – прекрасно його зміцнює навіть фарбує. Мій природний колір волосся – темно-русявий. Коли користуюся кавовою маскою, воно стає приємного каштанового кольору, пахне кавою. Якщо робити таку маску раз на тиждень, вона триматиметься довго, - упевнена киянка Галина Леончук, 28 років.

Для маски-фарби бере 2 збитих яєчних жовтки, 1 чайну ложку меленої кави, 2 столові ложки теплої води, 1 чайну ложку оливкового масла, за бажанням - 1 чайну ложку рому.

- Ретельно змішую усі інгредієнти. Наношу на волосся не у вільному порядку, а дуже ретельно, наче справжню фарбу. Тримаю на волоссі 5-10 хвилин, потім змиваю Хто хоче темніший відтінок, має потримати до 20 хвилин, але не більше, - пояснює Галина.

Жінкам, у яких природний колір волосся – темний, кава допоможе зробити відтінок яскравішим.

- Для цього треба взяти 3 чайні ложки натуральної меленої кави, заварити її у 0,5 літрах окропу. Розмішати каву ложкою і дати настоятися доти, поки стане теплою. Настоянку проціджують, споліскують нею волосся після митті, не змивають.

Як профілактичний засіб проти випадіння волосся Людмила радить маску із кави та цибулі. Для приготування такого засобу беру по 1 столовій ложці натертої на дрібній терці цибулі, меду, оливкового масла і кави. Усе змішати, намастити волосся, загорнути у целофан і рушник. Тримати так 20 хвилин.

- Коли у мене з волоссям усе стало в порядку, додавати цибулюу маску перестала, беру лише каву і олію. Головне після маски з цибулею – ретельно вимити голову, тоді запах цибулі зовсім не відчуватиметься.

gazeta.ua