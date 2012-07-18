"В'єтнамки" шкідливі для здоров'я

Капці можуть стати однією з причин болю і травм, якщо їх носити протягом тривалого часу.

Річ у тім, що таке взуття не може забезпечити підтримання зводу стопи, а також належною мірою не покриває ногу, пишуть Медвести.

Ортопеди Синайської медичної школи Нью-Йорка (США) розповіли про окремі потенційні проблеми, які виникають зі здоров`ям і мають безпосередній взаємозв`язок з подібним взуттям. Коли людина носить капці, вона автоматично стискає пальці ніг для того, щоб утримати їх на нозі.

Такий самий ефект призводить до стиснення певної групи м`язів і стає однією з причин напруження в зоні кісточок, стегон, ніг і спини. Крім того, пристрасні любителі такого взуття мають ризик заробити собі підошовний фасциїт, а також проблеми, що належать вже до сфери невралгії.

Відсутність у капцях амортизації також може стати головною причиною болю стоп, стегон, гомілки і спини. Серед травм здебільшого спостерігаються перелом пальців та зламані нігті, порізи і різні захворювання інфекційного характеру. Також тим, хто регулярно ходить у "в`єтнамках", рекомендується на ступні ніг завжди наносити сонцезахисні креми.

Раніше повідомлялося, що "в`єтнамки" навіть небезпечніші, аніж каблук заввишки 11 см. Тривале носіння такого взуття може завдати шкоди не тільки пальцям, а й м`язам.