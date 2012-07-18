Українські альпіністи зірвалися у прірву під час спуску з гори у Грузії
16:10, 18 липня 2012Зарубіжні новини
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Рятувальники розпочали пошуки
Два українські альпіністи - Олександр Тараник і Дмитро Волошин - зірвалися у прірву під час спуску з гори Ушба, повідомляє телекомпанія "Рустави-2".
Як передає ІА «Новости-Грузия», за повідомленням телекомпанії, група українських альпіністів виконала сходження у гірській Сванеті на вершину Ушба заввишки 4690 метрів над рівнем море, і вранці в середу, 18 липня, розпочала спуск. Трос обірвався, і два альпіністи впали у прірву.
На даний момент рятувальники розпочали пошуки альпіністів. Решта групи продовжує спуск з вершини.
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